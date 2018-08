ASICS Golden Run Santiago: consejos para correr en el frío

El mejor circuito de medias maratones de América Latina vuelve a Santiago tras su debut oficial en 2017, prometiendo una gran producción detrás.

La ASICS Golden Run Santiago tendrá lugar el domingo 19 de agosto, por lo que siempre es bueno seguir una serie de consejos para entrenar y correr en el frío mayores consecuencias físicas, aprovechando el recorrido veloz para mejorar marcas o hacer un gran debut.

La vestimenta es clave en la carrera. Un calentamiento previo adecuado previene lesiones y, sobre todo, administra nuestra energía para correr de la mejor forma.

Inscríbete en la ASICS Golden Run en el sitio oficial de la corrida (LINK A INSCRIPCIONES)

https://www.eventrid.cl/prokart/eventos/asics-golden-run-21k/inscripciones/seleccion_tickets/iframe

A la hora de hacer el calentamiento previo, resulta muy importante no parar de moverse hasta el momento de la largada.

Andrés Zamora, destacado maratonista uruguayo, menciona algunos tips fundamentales para el buen desarrollo de la carrera y como evitar que el clima se transforme en un enemigo en ella.

“Apenas termino de correr, con temperaturas como las que tendremos en Santiago, me abrigo (o me cambio si tengo una polera mojada) y me pongo a estirar o hacer flexibilidad. Hay que abrigarse apenas paramos, y un buen polerón puede ayudar en eso. Debemos evitar tomar frío, porque cuando corres, te bajan las defensas. En algunas ocasiones, cuando llego muy mojado, prefiero ducharme antes para recuperarme. Luego hago los estiramientos”, sostuvo.

La alimentación es otro punto fundamental, para tener en cuenta sobre todo por quienes harán su primera media maratón en la ASICS Golden Run. El secretó está en comer alimentos con calorías, pero livianos. Pescado, pollo y carne durante la semana previa no deben faltar, pero, sobre todo, se deben priorizar los carbohidratos, como arroz, pastas, papas y panes.

Antes de tu cena de pastas, la noche previa a la corrida, puedes tomarte una sopa para dejar el cuerpo más caliente. También vale tomar un té caliente, usando miel en lugar de azúcar.

Otro error que los atletas suelen cometer cuando las temperaturas están bajas es descuidar la hidratación. Por el frío, parece que la sed no viene y no se necesita de tanta agua como en verano, pero ese es un concepto equivocado. Se debe beber la misma cantidad de líquidos que en el calor, aún más en la semana y los días previos a la corrida. Ese líquido también puede venir de las sopas o del té.

Estos consejos, sumados a los entrenamientos que vienes llevando hasta hoy, te permitirán disfrutar de una de las corridas más importantes del continente, una experiencia que comienza mucho antes de la largada y termina bien después de la llegada.

Inscríbete en la ASICS Golden Run en el sitio oficial de la corrida (LINK A INSCRIPCIONES)

https://www.eventrid.cl/prokart/eventos/asics-golden-run-21k/inscripciones/seleccion_tickets/iframe}