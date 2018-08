Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional

Una jornada especial se vivirá durante la próxima fecha en el fútbol chileno, ya que se desarrollará el Superclásico del balompié criollo en el estadio Monumental.



A este encuentro, se suman otros interesantes como lo serán el pleito entre Audax italiano y Universidad Católica, líder del certamen.



Por otro lado, la fecha 21 del Campeonato Nacional se abrirá este viernes, con el duelo que desarrollará Curicó Unido frente a Universidad de Concepción.



Estos son los partidos que se jugarán la próxima jornada.



Curicó Unido vs Universidad de Concepción – Viernes 20:00 horas Estadio La Granja

Colo Colo vs Universidad de Chile – Sábado 12:00 horas Estadio Monumental

Deportes Temuco vs Everton – Sábado 15:00 horas Estadio Germán Becker

Huachipato vs Deportes Antofagasta – Sábado 17:30 horas Estadio CAP

O’Higgins vs Unión Española – Sábado 20:00 horas Estadio El Teniente

Palestino vs San Luis – Domingo 12:00 horas Estadio Municipal La Cisterna

Unión La Calera vs Iquique – Domingo 17:30 horas Estadio a definir

Audax Italiano vs Universidad Católica – Domingo 20:00 horas Estadio Bicentenario La Florida