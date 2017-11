Así se jugará la fecha 14 del Transición

Tras la decimotercera fecha del Transición tan solo quedan dos jornadas para el término del campeonato, en el que cinco equipos luchan por la corona.



Colo Colo fue el gran ganador de la última fecha y se consolidó como único líder del torneo con 27 puntos. Este domingo los albos se medirán ante Curicó Unido en el Monumental y en caso de ganar y que se den una serie de resultados podrían dar la vuelta olímpica en su cancha.



Por otro lado, la Unión Española tratará de sobreponerse al empate ante Deportes Temuco y visitará a Audax Italiano, que marcha tercero en la tabla de posiciones y se metió de lleno en la pelea.



A su vez, Universidad de Chile viajará hasta la Región del Biobío para enfrentarse a la U. de Conce, mientras que Everton hará lo propio ante Deportes Antofagasta en el Sausalito.



Cabe señalar que los partidos de Colo Colo vs Curicó Unido, Audax Italiano vs Unión Española y U. de Conce vs Universidad de Chile se jugarán a las 17:30 horas del domingo de manera simultánea.





Fecha 14 del torneo de Transición