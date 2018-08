Así quedaron los grupos de la Champions League

Este jueves se realizó el sorteo de la Champions League en Mónaco, donde la UEFA aprovechó de premiar a los mejores futbolistas de la temporada.



La gran atracción estuvo en las bolillas sacadas por Kaká, donde los grupos B, C y D quedaron conformados como los más difíciles.





Grupo A



-Atlético de Madrid

-Borussia Dortmund

-AS Mónaco

-Club Brujas



Grupo B



-FC Barcelona

-Tottenham

-PSV

-Inter de Milan



Grupo C



-PSG

-Napoli

-Liverpool

-Estrella Roja



Grupo D



-Lokomotiv

-FC Porto

-Schalke

-Galatasaray



Grupo E



-Bayer Munich

-Benfica

-AEK Athenas

-Ajax



Grupo F



-Manchester City

-Shaktar Donetsk

-Olympique Lyon

-Hoffenheim



Grupo G



-Real Madrid

-AS Roma

-CSKA Moscú

-Viktoria Plzeň



Grupo H



-Juventus

-Manchester United

-Valencia

-Young Boys



The official result of the #UCLdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/G6rPKtQuU8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018