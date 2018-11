Así quedaron las semifinales desde la Sub 15 a la Sub 19

Durante el fin de semana quedaron definidas las semifinales del fútbol joven, que se jugarán entre miércoles y jueves.

O'Higgins (Sub 19 con 32 puntos), Santiago Wanderers (Sub 17 con 33 puntos), Colo Colo (Sub 16 con 34 puntos) y Universidad de Chile (Sub 15 con 37 puntos) ganaron la fase regular en sus categorías.

Semis Sub 15--> U vs O'Higgins y Colo Colo vs Audax Italiano.

Semis Sub 16--> Colo Colo vs Everton y Unión Española vs UC.

Semis Sub 17--> Wanderers vs Cobreloa y Colo Colo vs UC.

Semis Sub 19--> O'Higgins vs Cobreloa y Palestino vs Everton.