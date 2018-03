Así quedaron las parejas de los cuartos de final de la Europa League

Este viernes se dieron a conocer las parejas de los cuartos de final de la Europa League, donde Atlético de Madrid y Arsenal corren como favoritos para adjudicarse el torneo.



El RB Leipzig se medirá ante el Olympique de Marsella, mientras que los "Gunners" enfrentarán al CSKA de Moscú luego de eliminar al Milan.



Por otro lado, Atlético de Madrid chocará en el Sporting de Lisboa y Lazio hará lo propio ante el Salzburgo.

