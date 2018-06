Así quedaron las llaves de los octavos de final del Mundial

Bélgica derrotó a Inglaterra por la cuenta mínima en el último partido de la fase de grupos, y definieron las dos llaves restantes de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



En el sector izquierdo del cuadro, Uruguay se enfrentará ante Portugal y Francia hará lo propio ante Argentina. Mientras que en el mismo cuadro chocarán Brasil vs México y Bélgica vs Japón.



Por el lado derecho, España se medirá ante Rusia y Croacia frente a Dinamarca. En los últimos dos encuentros, Suecia jugará con Suiza y Colombia cerrará los octavos ante Inglaterra.



Sábado 30 de junio:



-10:00 | Francia vs Argentina | Kazán Arena

-14:00 | Uruguay vs Portugal | Estadio Fisht



Domingo 1 de julio:



-10:00 | España vs Rusia | Estadio Luzhniki

-14:00 | Croacia vs Dinamarca | Nizhni Nóvgorod ​



Lunes 2 de julio:



-10:00 | Brasil vs México | Samara Arena

-14:00 | Bélgica vs Japón | Rostov Arena



Martes 3 de julio:



-10:00 | Suecia vs Suiza | Estadio de San Petersburgo

-14:00 | Colombia vs Inglaterra | Otkrytie Arena