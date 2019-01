Una jornada para el olvido vivió Pablo Quintanilla en la última jornada del Rally Dakar 2019, tras sufrir una caída en el kilómetro 10 de la última etapa, con lo que además de fracturarse el tobillo, ni siquiera logró entrar al podio del certamen.

Tras el accidente, la cuenta oficial de Twitter del Dakar mostró el video donde el chileno cae aparatosamente sobre la arena y con ello, se desvanecieron todas sus chances de lograr un título histórico para Chile.

💥🏍️ This is why Pablo Quintanilla lost almost 20 minutes today and finished 4th on the GC.



💥🏍️ Así es como @quintanilla102 perdió casi 20 minutos y acabó 4º de la general.#Dakar2019 pic.twitter.com/7Dyic4Cck3