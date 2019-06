Así celebró la selección de Nigeria tras hacerse con un cupo en el Mundial Femenino

El último cupo para entrar en octavos de final en la Copa Mundial Femenina Francia 2019 lo disputaban dos equipos, Chile y Nigeria, y todos los ojos estaban puestos en la Roja ante Tailandia.

Y es que el conjunto de José Letelier necesitaba ganar por una diferencia de tres goles ante el conjunto tailandés y estuvo a punto de lograrlo, pero lamentablemente el lanzamiento penal que falló Francisca Lara, sepultó el deseo chileno.

Tras los 90 minutos, las futbolistas nigerianas celebraron la clasificación.

Finally the LORD have done it finally 💃💃💃

The journey continues #FIFAWWC

🇳🇬🦅 we keep moving @NGSuper_Falcons pic.twitter.com/2HuBIeKBMV