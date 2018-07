Aseguran que Sampaoli no dirigirá a la Sub 20 pese al anuncio de la AFA

Hace unos días la AFA emitió un comunicado para confirmar que Jorge Sampaoli seguirá en la banca de la Albiceleste tras la eliminación del Mundial.



Además, la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia informó que el casildense se haría cargo de la selección Sub 20 en el torneo de L'Alcúdia, que se disputará en los próximos días en Valencia.



No obstante, Olé aseguró este miércoles que Sampaoli no se sentará en la banca trasandina en el campeonato español.



"En el tercer día de reuniones, el DT le dijo a Tapia que no estará en el campo de juego comandando a los juveniles, aunque se encargará de preparar al equipo para el certamen", afirma el diario deportivo.



Su lugar lo ocuparía Lionel Scaloni o Matías Manna, quienes forman parte del staff del exentrenador de la Roja.