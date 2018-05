Aseguran que Romero llamó a Sampaoli llorando para que lo lleve al Mundial

Mal, muy mal la está pasando Sergio Romero luego que se confirmara que tendrá que operarse de una lesión que lo dejará fuera del Mundial, según determinó el estratego de Argentina Jorge Sampaoli.

Pero tras conocerse la noticia, medios trasandinos aseguran que el golero titular de la albiceleste está convencido en que alcanza a recuperarse y habría llamado a Sampaoli llorando para que lo lleve a Rusia.

"Sergio Romero lo llamó a Sampaoli llorando y le dijo por favor: 'Me opero mañana mismo ya hablé con los médicos esperáme como al 'Kun' (Agüero), 'Gabi' (Mercado) y Lucas (Biglia)'. Llorando lo llamó 'Chiquito' Romero y desconsolado. Ataque de nervios, lágrimas, la estaba pasando muy mal", señaló Pablo Carroza, periodista del programa Intrusos de ese país.

Ante esta particular petición del meta, Sampaoli no cambió su parecer y le habría respondido que "no puedo arriesgar. Lo dije ayer en la conferencia de prensa… estamos al límite y tenés para cuatro semanas".

Tras ello, el mismo casildense se refirió a la ausencia de "Chiquito" de la convocatoria para la cita planetaria. "Fue duro porque fue en un momento inesperado, pero había que tomar decisiones más allá del interés de Sergio por quedarse", señaló el DT.