Aseguran que Matías Fernández es el nuevo refuerzo del Necaxa

Tras no ser tenido en cuenta por el DT de la Fiorentina, Stefano Pioli, Matías Fernández abandonó Europa y será presentado en las próximas horas como nuevo refuerzo del Necaxa, según Medio Tiempo.



El exvolante de Colo Colo no llegó a un acuerdo con ningún club italiano para continuar su carrera en la Serie A y se unirá a la colonia de chilenos en el fútbol azteca.



Pese a que aún no se oficializa la noticia, el Necaxa aumentó los rumores con una publicación en sus redes sociales: