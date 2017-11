Aseguran que la U pedirá que no los arbitre Gamboa en lo que resta del Transición

En la U aún no digieren el porrazo de la final de la Copa Chile ante Santiago Wanderers tras caer por 3-1 en el Ester Roa.



Según El Mercurio, la directiva de Azul Azul quedó muy desconforme con el cometido del árbitraje y pedirá por escrito a la ANFP que Eduardo Gmboa no diriga más al "Romántico Viajero" en lo que queda del Transición.



Luego del término del encuentro, varios jugadores de la U se mostraron molestos con la actuación del juez. "Teniendo árbitros más decentes y uno que no está bien venga y arbitre, complica", sotuvo Johnny Herrera. Mientras que Jean Beausejour agregó: "No soy de reclamar, pero hay que decir que Gamboa incidió en el trámite del partido".



En lo próximo, el equipo comandado por Ángel Guillermo Hoyos recibirá a Audax Italiano en el Nacional por la decimotercera fecha del Transición.