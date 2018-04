Aseguran que la Roma puso a la venta las entradas ante el Liverpool previo al sorteo

Este viernes se definieron las llaves de las semifinales de la Champions League, donde el Bayern Munich se medirá ante el Real Madrid, mientras que el Liverpool hará lo propio ante la Roma.



Según The Sun, la Roma puso accidentalmente la venta de entradas ante los "Reds" para el jueves 2 de mayo previo al sorteo, lo que despertó la sospecha de miles de hinchas.

El error del sitio web del cuadro italiano fue rápidamente eliminado, pero varios hinchas realizaron una captura de la imagen.



Posteriormente, el equipo de Eusebio Di Francesco quedó emparejado con el Liverpool, enfrentándose el próximo 1 de mayo en el Olímpico de Roma.

If this is true, it's a sad day for football, roma's website selling tickets for the champions leauge semi final a day before the draw is made. Time will tell pic.twitter.com/YIfAKZG1U2