Aseguran que Fabián Orellana será el nuevo refuerzo del Eibar

Fabián Orellana no seguirá en el Valencia la próxima temporada y desde España aseguran que ya llegó un acuerdo para partir al Eibar.



Según Marca, el delantero arribará a préstamo a cambio de 400.000 euros. En caso de que los "Armeros" consigan la permanencia en la Primera División de la Liga, el club deberá comprar al chileno.



El ex Audax Italiano se incorporaría durante el presente campeonato al Eibar tras no ser tenido en cuenta por Marcelino en el Valencia. Sin embargo, recién podrá jugar en enero de 2018.