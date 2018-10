Aseguran que el camarín de Barcelona le llamó la atención a Arturo Vidal

Una cara roja de enojo que se esfumó. El volante chileno Arturo Vidal suma solamente 176 minutos en cancha esta temporada y tras jugar apenas tres ante el Tottenham Hotspur en la Champions League, se descargó a través de Instagram.

El Rey publicó un emoji de molestia, lo que habría generado la reacción de sus compañeros en el FC Barcelona. "Estaban aguardando atentamente a que ocurriera el primer incidente para ponerlo rápidamente en trayecto", precisa el Diario Ovación.

"El mensaje que se iba a bajar ante el primer descarrilamiento era que no se le iba a permitir salirse del camino recto que impera en la institución. Y ese primer descarrilamiento finalmente llegó", agrega el medio uruguayo.

La molestia de Vidal desapareció de la red social y en cambio surgió una con una imagen del triunfo en Londres con el mensaje "Excelente triunfo equipo!!". Ya este jueves el seleccionado de la Roja posteó una imagen con su cara y el texto "NEVER GIVE UP!!!💪🏼💪🏼💪🏼😉😉 The Best is yet to come!!".