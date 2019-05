Aseguran que Claudio Bravo le pagó un bus a hinchas del City para viajar a la final de la FA Cup

No participó en cancha, pero desde fuera aportó su granito de arena. Así fueron las últimas semanas de Claudio Bravo en Inglaterra, donde pese a volver a entrenar normalmente en el Manchester City, no pudo ver acción en las celebraciones de los "ciudadanos" con la obtención de la Premier League, así como de la FA Cup el pasado sábado.

Precisamente sobre dicho partido es que la prensa inglesa destacó un importante hecho que acerca aún al portero con los hinchas del Manchester City: Bravo, junto a Leroy Sané financió dos buses para trasladar a los fanáticos de su equipo hasta Londres, para estar presente en la final de Wembley ante el Watford, donde se consagraron campeones.

Tal como reveló el medio Sporting Life Football, los buses llegaron a la capital inglesa con los nombres tanto de Sané como de Bravo, en honor al aporte monetario que hicieron ambos jugadores del City.

👏 Great gesture from Man City players to pay for over 50 coaches for fans to travel to the #FACup final!



👍 These two were paid for by Leroy Sane and Claudio Bravo! #MCFC pic.twitter.com/FbKf80Wohx