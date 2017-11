Aseguran que César Farías es el principal candidato para asumir la banca de Colo Colo

Un inesperado candidato a la banca de Colo Colo surgió este jueves: César Farías. En caso de que Pablo Guede no continúe en el Cacique, el exentrenador de la Vinotinto correría con ventaja para ocupar su lugar.



Según El Gráfico, los agentes del DT se reunirán la próxima semana con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para ver las condiciones y así negociar un posible arribo al cuadro popular.

Farías, quien fue ofrecido a ByN, se encuentra entrenando a The Srongest de Bolivia, sin embargo, está suspendido y no puede dirigir tras agredir a un directivo de Oriente Petrolero.



El DT destacó por su paso en la selección venezolana durante cinco años, donde eliminó a la Roja en la Copa América 2011. Posteriormente, comandó al Tijuana, NorthEast United, Cerro Porteño y The Strongest.