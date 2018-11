Aseguran que Azul Azul no renovará a Johnny Herrera por "cuestionamientos públicos"

Polémica fue la conferencia de prensa del capitán y portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, donde criticó duramente a los dirigentes.

Según El Mercurio, las palabras del samurai azul no cayeron bien en Azul Azul, asegurando que quieren "terminar con los cuestionamientos públicos a las políticas del club".

El rotativo asegura que la concesionaria decidió que no habrá una nueva renovación para Herrera y están abiertos a una salida del jugador antes de que su contrato expire a fines del 2019.

En concreto, plantean que el deseo de la sociedad anónima es que el propio capitán decida partir y que no sea el club el que termine el vínculo ante la posible reacción negativa de la hinchada.

Su destino más probable sería Everton, equipo con el que se coronó campeón el 2008. Al cierre de su conferencia de prensa, Herrera no se cerró a esta posibilidad y señaló que "uno muchas veces opta por mirar a otro lado".

"Me queda poquito contrato y como siempre he dicho espero terminar lo mejor posible, si es que lo puedo terminar, y si no, cerrar la puerta por fuera e irme calladito a otro lugar donde sea más feliz", disparó.

Te puede interesar: Herrera criticó con dureza a su propio club: "No entiendo el desperdicio de institución que tenemos"