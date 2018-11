Aseguran que Alexis tuvo momento de furia tras derrota del United ante el City por la Premier

El presente de Alexis Sánchez en Manchester United va de mal en peor. Además de perder la titularidad y marcar escasos goles en lo que va de campeonato, en Inglaterra aseguran que el tocopillano evidenció toda su frustración fuera de la cancha.

El diario The Sun, conocido por su tinte sensacionalista, desclasifica que el delantero chileno fue protagonista de "furioso episodio" tras la última caída de los "Diablos Rojos" por 3-1 frente al Manchester City.



El hecho que hace alusión el medio británico, habría ocurrido una vez consumada la derrota del equipo del nacional ante su archirrival de la ciudad, jugado el pasado domingo por la Premier League.

"Alexis estaba furioso por no haber iniciado el once titular, y después de la derrota, la ex estrella del Arsenal golpeó sus zapatos en el vestuario descargando su molestia", manifestaron.

Junto a ellos, aseguran que el tocopillano "criticó abiertamente la actitud defensiva manifestada por su entrenador José Mourinho ante el equipo" , contrastándolo juego que exhibió el equipo de Pep Guardiola.

Finalmente, The Sun, al igual que otros informativos, aseguran eue el chileno pasa por un "estado ánimo fatal" y que el futuro en el club no se ve muy auspicioso.