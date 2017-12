Aseguran que Alexis tendría roces insostenibles con varios compañeros

Después que Alexis Sánchez rechazara una oferta de 400 mil euros por semana del Hebei Fortune de la Súper Liga China, y ahora le quedan solo seis meses de su contrato con Arsenal, lo único que desea el chileno es emigrar de los "Gunners" e ir a jugar al Manchester City de Pep Guardiola, hecho que habría provocado bastantes roces con sus compañeros de elenco.

Así lo constata el diario The Sun de Inglaterra, asegurando que "Sánchez ha realizado una serie de actuaciones pobres en los últimos meses y ha demostrado sus frustraciones en el campo. El ex as del Barcelona ha lanzado una serie de improperios después de que sus compañeros de equipo no le pasaron o perdieron oportunidades. Y algunos de los jugadores veteranos del Arsenal han estado involucrados en hogueras con Sánchez a medida que crecen las frustraciones sobre su futuro, donde cada vez lo soportan menos".

Además, el citado medio reveló que Mesut Ozil está muy cerca de alargar su contrato con la escuadra de Londres por las próximas temporadas.

"Ozil pueda ser persuadido a firmar un nuevo acuerdo en las próximas semanas. Los Gunners insinuaron el domingo que había redactado nuevos términos hasta el 2021, y que su contrato se agotaría el próximo verano. Arsene Wenger restó importancia a los rumores, pero admitió que el club todavía está tratando de convencerlo de que se quede", admitieron.