Aseguran que Alexis Sánchez negocia con dos equipos italianos

El futuro de Alexis Sánchez está cada vez más lejos de Manchester United y más cerca del fútbol italiano.

Según reveló Sky Sports, el representante del chileno, Fernando Felicevich, se reunió con agentes del Inter de Milán y Juventus.

En los últimos días ha trascendido que los Red Evils incluso estarían dispuestos a pagarle la mitad del sueldo al delantero si se va a préstamo, una cifra equivalente a los 15 millones de dólares por temporada.

De confirmarse su partida del United, Alexis Sánchez regresaría al calcio tras ocho años, cuando partió del Udinese al Barcelona.

