Aseguran que Alexis Sánchez apostó 20 mil libras por la salida de Mourinho

Alexis Sánchez está en el centro de una nueva polémica en Inglaterra tras el despido de José Mourinho de la banca del Manchester United.

Según el diario británico The Sun, el chileno envió un mensaje de WhatsApp al resto del plantel cobrando una presunta apuesta con Marcos Rojos por 20 mil libras si el portugués se iba del equipo.

El audio enviado por el delantero decía lo siguiente: "¡Te lo dije! Todo lo que hace falta es paciencia. Marcos Rojo me debes 20 mil libras", cifra equivalente a 17,5 millones de pesos chilenos.

EXCL: Sanchez bet £20k with Rojo that Jose would be fired and gloated 'I told you so!'https://t.co/Cwiwd7vIJm