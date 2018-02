Arturo Vidal y la Champions: "Sería lindo jugar una final con Alexis"

El Bayern Munich no pudo ante el Hertha Berlin por la fecha 24 de la Bundesliga e igualó sin goles en el Allianz Arena.



Arturo Vidal no fue de la partida y solo ingresó a los 75' de partido en reemplazo de Thiago Alcantara.



El "Rey" conversó con ADN Deportes tras el partido y se refirió a las rotaciones impuestas por el DT Jupp Heynckes: "Sería lindo jugar siempre, pero se entiende. Tenemos muchos partidos, jugadores de primer nivel y hay que ir cambiando y rotando, para estar al cien por ciento en los partidos importantes".



Respecto a la molestia de Arjen Robben por la poca continuidad en esta temporada, Vidal aseguró que "todos los que quedan afuera en cada partido, nadie va a quedar contento. Todos quieren jugar, pero la decisión la toma el entrenador y nosotros tenemos que estar preparado para cuando nos toque".





"Arjen tiene mucha calidad, entrena muy fuerte, pero no le tocó la opción y tuvo que esperar, pero después entró con muchas ganas", agregó.



Vidal volvió a manifestar sus ganas de ganar la Champions League y de por qué no enfrentarse a Alexis Sánchez en una final: "Me gustaría salir campeón con el Bayern. Sí, sería lindo (toparse con Alexis), pero va a estar difícil. Hay muy buenos equipos y esperamos que lleguen los mejores".



Por último, analizó la igualdad sin goles. "Difícil el partido, ellos jugaron defensivamente muy bien. Se metieron todo el partido atrás y es complicado entrar así. Seguimos punteros y con muchos puntos, así que tenemos que volver a concentrarnos para lo que viene", concluyó.