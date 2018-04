Arturo Vidal volverá a las canchas para la semifinal de la Copa de Alemania

Bayern Munich igualó ante el Sevilla en el Allianz Arena y se clasificó a las semifinales de la Champions League, donde esperará el sorteo de este viernes para conocer a su rival.



Arturo Vidal presenció el partido desde las tribunas tras no recuperarse de una dolencia muscular que lo sacó del duelo de ida cuando se disputaba el primer tiempo.



Jupp Heynckes, DT del Bayern Munich, ya puso fecha a las vuelta de las canchas del "Rey" y aseguró que jugará el próximo martes ante el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz por la semifinal de la Copa de Alemania.



"Vieron lo que sucedió en Manchester y Roma; puede pasar cualquier cosa. No tengo preferencia por ningún rival ahora. No se puede subestimar a nadie. Somos ambiciosos y queremos llegar a la final", agregó el estratega en conferencia de prensa.