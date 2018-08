Arturo Vidal: "Tengo mucha confianza de que este será mi mejor año en la parte ofensiva"

Arturo Vidal conversó con ADN Deportes tras su debut en el Camp Nou con la polera del FC Barcelona.



El volante chileno aseguró que estaba ansioso por marcar en el duelo ante Boca Juniors, pero lo primordial era jugar después de varios meses fuera de las canchas.



"Hace mucho que no jugaba, pero me tengo mucha fe, mucha confianza de que este será mi mejor año en la parte ofensiva; haciendo muchos goles y ayudando al equipo", dijo a Radio ADN.



Al ser consultado de si espera ser titular en el inicio de La Liga: "Espero que sí, pero eso lo decide el entrenador. Yo me preparo partido a partido. Y como lo dije cuando llegué, vengo a ganarme un puesto acá".



El "Rey" no ocultó su alegría de vivir esta nueva etapa y empezar con el pie derecho como local. "Estoy feliz de haber debutado en el Nou Camp con mis nuevos compañeros. Esperamos este año pelear por todos los títulos", agregó.



Por último, recalcó que espera saldar su deuda pendiente con el torneo más importante de Europa. "Vengo a ganar la Champions, vengo muy motivado. Vamos a trabajar de la mejor forma, porque ese es el primer objetivo que tenemos este año".