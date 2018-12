Arturo Vidal sobre situación de Bravo y Díaz: 'Si el técnico los llama, serán bienvenidos'

Arturo Vidal se encuentra en Chile donde oficializó su vínculo como rostro de DIRECT TV y conversó con los medios sobre su presente en Barcelona y proyección con la selección chilena.

El mediocampista aseguró que espera poder ser campeón de la Champions League durante esta temporada. "No me preparo para jugar una final de Champions, yo quiero levantar la Champions. Ese es mi objetivo. Espero que lleguemos con todos al 100% y podamos levantar la copa".

Además confesó en qué momento se dio cuenta de que no estaba bien físicamente en Barcelona. "Cuando fuimos a Japón ahí me di cuenta que era solo trabajar día a día porque es muy difícil. De ahí en adelante empecé a trabajar, conversé con el entrenador y me di cuenta me faltaba mucho para estar en mejor forma. Después de venir a Chile me di cuenta que ya estaba al 100%".

Sobre la selección chilena, Vidal aseguró que las puertas son abiertas para todos los jugadores, pero que si hay problemas entre algunos del plantel, deberán conversarlo. "¿Reconciliarse con quién? Yo no soy entrenador, cuando decida llamar a Claudio (Bravo), Marcelo (Díaz) o Charles (Aranguiz) se hablará si él quiere llamar al que sea van a ser bienvenidos en la selección y si hay algún roce se arreglara. Pero no hay problema de quien vaya a estar".

En el proceso previo a la Copa América, el mediocampista del Barcelona aseguró que no se puede adelantar el nivel de los jugadores con tanta anticipación. "Uno no puede decir 3 meses antes como está el equipo. Hay amistosos en la previa. Claramente siguieron muchos jugadores importantes, muchos jóvenes que tienen hambre de seguir adelante. El profe tiene que decidir quiénes son los que están. Que lleguen los que tengan más partidos para defender el título".

El volante aprovechó de descartar un futuro como hombre de televisión, y aseguró que le interesaría ser entrenador. "Es algo lindo. Pero después del futbol no creo que este en la televisión. Tengo otros planes, me gustaría ser entrenador o preparador de caballos. Pero fuera de la televisión".

El volante del Barcelona celebrará las fiestas acá y su próximo partido será el 6 de enero ante el Getafe por la Liga Española.