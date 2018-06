Arturo Vidal: "Sería un sueño jugar por Flamengo"

Arturo Vidal brindó una distendida entrevista para el canal de Youtube Pilhado junto a su amigo y compañero de equipo Rafinha.



El "Rey" confesó que le gustaría jugar algún día en Brasil, específicamente en el Flamengo, equipo del que Rafinha también es hincha.



"Flamengo me gusta mucho, porque estuve con Renato Augusto (en el Bayer Leverkusen) que me hablaba mucho de Flamengo. Ojalá alguna vez se me de jugar ahí, sería un sueño", dijo el volante del Bayern Munich.



"Si me quieren contratar acá estoy. Ganaríamos la Libertadores, ganaríamos todo", agregó entre risas.



Al ser consultado por la selección argentina, el formado en Colo Colo ironizó con Lionel Messi y compañía. "Sueñan conmigo los argentinos. Si volvemos a jugar, de nuevo vamos a ganar nosotros", señaló.



Además, recordó las Copas América obtenidas ante la Albiceleste: "Fue una alegría para los chilenos. No es muy fácil llegar a una final y ser campeón. Menos con los argentinos, que para nosotros es muy difícil ganarles. Les ganamos las dos copas y eso va a quedar siempre marcado. Es un orgullo para nosotros".



Por último, apostó por Brasil para el Mundial de Rusia. "Uno siempre apoya a los de Sudamérica, ojalá sea Brasil. El que juegue mejor que sea campeón, Brasil tiene muy buenos jugadores", concluyó.