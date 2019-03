Arturo Vidal se deshizo en elogios a Lionel Messi: 'El talento que tiene no se verá más en el mundo'

Arturo Vidal ha recibido múltiples elogios en España por el buen nivel que mostró durante el pasado fin de semana en la victoria del Barcelona frente al Betis.

El chileno conversó con los medios de comunicación tras el partido y aseguró que se ha podido adaptar de la mejor manera para mostrar un buen nivel. "He cambiado de fútbol varias veces. He tratado de adaptarme lo mejor posible. Hoy me siento cómodo, la gente me lo hace senti"

Además, el mediocampista se deshizo en elogios al argentino Lionel Messi por el nivel mostrado, donde anotó un triplete y fue la figura del encuentro. "Hay que disfrutarlo mucho, hay que aprovecharlo. El talento que tiene no se va a ver más en el mundo. Es impresionante Leo. Se vio hoy y siempre que entra a la cancha".

Pensando en los desafíos que vienen con la selección chilena en la gira norteamericana, Vidal aseguró que Reinaldo Rueda debe encontrar los mejores nombres para ir a pelear por el torneo. "Es muy importante que los partidos que vienen se jueguen bien y que el técnico tenga la mejor nómina para ir a pelear la Copa América".

El partido que enfrentará Arturo Vidal junto a Chile será con México el día viernes 22 de marzo a las 23:15 horas.