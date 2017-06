Arturo Vidal reniega de Bielsa: "A mí nunca me cambió nada"

Marcelo Bielsa, otrora DT de la selección chilena y quien lideró la clasificación a Sudáfrica 2010, fue duramente criticado por quien fuera uno de sus pupilos en ese proceso: Arturo Vidal.

En conversación con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el jugador renegó del proceso del técnico rosarino y ninguneó su papel al mando de la Roja.





Para Vidal, "del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile".

"Este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos. Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones", subrayó.

Ante la respuesta, el periodista consulta: "¿Y Bielsa?", pero la respuesta del Rey fue tajante y enérgica: "No".





Luego profundiza: "Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones".

La relación entre el jugador del Bayern Múnich y el Loco nunca fue de las mejores, de hecho, Bielsa lo dejó muchas veces fuera de partidos importantes.

Uno de los retos que ha sido atribuido al DT argentino a Vidal sucedió durante una práctica: "Todo lo que usted hace es un desorden. De nada sirven las piernas a la altura de la cabeza… Si quiere jugar conmigo, debe hacer el trabajo que se le pide, no el que usted cree que hace falta. No hacen falta los héroes en el fútbol".