Arturo Vidal por ausencia de Bravo y Díaz: 'Ellos no ganaron solos la Copa América'

Arturo Vidal habló sobre el presente de la selección chilena y sus expectativas para el desafío de la Copa América.

El mediocampista aseguró que tras su jornada de entrenamiento y asado con los jugadores del Rodelindo Román quedó bastante contento. "Estoy en el equipo donde estuve toda mi vida. Soñando con llegar a primera. Estuvo rico el asado, y feliz de compartir con todos. No había tenido la oportunidad de conocer a todos. El entrenamiento fue suave. Fue para estirar las piernas y fue una linda experiencia para todos".

Sobre los entrenamientos con la selección chilena, Vidal confesó que hoy se juntarán para mentalizarse en el torneo continental. "Estamos preparándonos, ya nos juntamos todos y vamos a tratar de pelear la copa. Siempre he estado de buen ánimo. Yo y el equipo estamos con todas las ganas de demostrar lo nuevo y asumir el rol que la selección necesita".

El jugador del Barcelona señaló que dentro del camarín no hay ningún problema, pese a los rumores sobre el ambiente en Juan Pinto Durán. "La interna está muy tranquila, feliz. Son cosas que no se tienen que hablar. La gente habla de dos jugadores que no están. Hay varios más que no están y nadie dice nada. Eso molesta, en el sentido de que piensen que sacamos a algunos jugadores".

Por la ausencia de Claudio Bravo y Marcelo Díaz, Vidal desestimó las críticas ante un "manejo" de la nómina y confesó que los jugadores jóvenes están muy motivados. "Ellos dos no la ganaron solos. Falta Valdivia y solo somos ochos los que estamos ahora y hemos ganado las dos. Se ve feo, y algunos jugadores jóvenes vienen con temor porque la prensa no los apoya, pero el equipo está fuerte y estoy seguro que vamos a ir a ganar la copa".

Vidal fue enfático en señalar que jamás ha interferido en la nominación de algún jugador, y que si así fuera el caso, solo llamaría a sus familiares o amigos de infancia. "Lo ha dicho el profe, hay un solo entrenador y no hay más. Si yo armara el equipo pondría a mi hijo. A Alonsito que le gusta el fútbol, o a mis amigos que son los que me siento bien. No se puede decir que un jugador hace el equipo. Menos con el profe Rueda que es un entrenador que sabe mucho".

El mediocampista entregó las altas expectativas que se han puesto como grupo en el desafío de la Copa América. "Queremos ir a ganarla, queremos defender el título. Lograr volver felices. El equipo es joven y ellos nos van a ayudar a la Copa América y a clasificar al Mundial".

Durante la tarde, Vidal se deberá integrar a las prácticas de la selección chilena, comandada por Reinaldo Rueda en la previa del amistoso de Chile con Haití.