Arturo Vidal: "No quería salir, hace tiempo que no jugaba un partido completo"

Arturo Vidal fue uno de los baluartes en esta selección chilena en transición que dirige Reinaldo Rueda y que enfrentó a Corea del Sur en el único partido amistoso que se pudo desarrollar en la gira asiática.

El volante fue reemplazado al minuto 74' por Pedro Pablo Hernández, en un cambio que estaba programado para no forzar la rodilla del chileno que ha sumado pocos minutos en Barcelona.

"No quería salir, hace tiempo que no jugaba un partido completo. Pero bien. Me sentí bien, feliz por el equipo", admitió.





Vidal valoró el rendimiento del equipo pese a la suspensión del amistoso contra Japón y subrayó que "estar tantos días sin jugar cuesta un poco, pero el equipo se vio bien, tiene mucha hambre de lograr cosas".

"Jugamos contra una selección que viene de jugar el Mundial, una selección intensa, que se viene preparando. El otro día jugó contra Costa Rica, entonces, tenían más minutos que nosotros. Fue un lindo desafío para los jóvenes", puntualizó.

Finalmente, en la volea que no pudo conectar en el área, el Rey relató que "me sorprendió un poco que la pelota pasara entremedio del defensa y me confié. Pero bueno, esperamos seguir mejorando, tener más minutos en Barcelona y ponerme ya luego en forma".