Arturo Vidal: "Mi ayuda no la hago para que la gente lo sepa o para ponerla en Instagram"

Una íntima conversación tuvo el volante chileno, Arturo Vidal, con el sitio oficial de la Bundesliga, en donde dio cuenta de su faceta generosa, explicando el trabajo que realiza en sus dos fundaciones que ayuda a menores en situación de riesgo.



En la entrevista, el Rey Arturo expresó que "para mí es muy importante ayudar a los niños que lo necesitan, a los niños que luchan día a día por su vida. Creo que es una de las cosas más lindas que uno puede hacer".



También el mediocampista se refirió a cómo lleva esta faceta, la que no es tan conocida por los hinchas o por los medios de comunicación.



"Mi ayuda no la hago para que la gente lo sepa o para ponerla en Instagram. La hago escondida, de corazón y eso es lo que me importa", sostuvo.