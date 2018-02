Arturo Vidal: "Me gustaría extender en Bayern Munich"

En conversación al sitio Sport 1, el volante del Bayern Munich, Arturo Vidal, comentó que pretende renovar con el cuadro bávaro, echando por tierra los rumores que lo vinculan a otras ligas, como la Premier y en el Chelsea.



"No pienso en un cambio, me siento muy bien aquí. Me gustaría extender. Esa es una opción y mis hijos están muy felices aquí", afirmó.



Vidal además expresó su confianza, que lo tienen como uno de los fijos del esquema del técnico Jupp Heynckes.



"Juego en este equipo por una razón y, ciertamente, soy uno de los mejores en mi posición por una razón", afirmó.