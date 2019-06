Arturo Vidal: 'Llegamos con el cartel de ser campeones pero sabemos que será difícil'

La selección chilena derrotó a su similar de Haití en el último partido de La Roja antes de la Copa América en Brasil, aunque de todas formas dejó muchas dudas antes de la cita continental.

Uno de los puntos altos fue el volante del Barcelona, Arturo Vidal, quién comentó la victoria de Chile, manifestando que, "en el primer tiempo no nos fuimos contentos al camarín y nos dio un poquito de rabia. Nos sentimos mejor porque pudimos marcar, en el primer tiempo se vio a Chile con muchas ocasiones y no pudimos marcar, en el segundo tiempo pudimos estar más tranquilo, dominar un poco más y concretar las ocasiones".

Sobre la participación de Chile en la próxima Copa América, el ex jugador de la Juventus afirmó que, "llegamos con el cartel de ser campeones pero sabemos que será difícil, trataremos de defender el título y dejar todo".

“¿Cuándo chile ha sido favorito en Brasil en una Copa América?, ¿cuándo hemos ido a una copa siendo favoritos?, nunca fuimos favoritos, esta vez tampoco vamos a ir como favoritos pero tenemos el título y lo vamos a ir a defender”, agregó “El Rey” Arturo.

En el duelo en La Serena, se le vio bastante libre en el medio campo nacional algo que le gusta al volante, "Me siento cómodo, me siento con mucha responsabilidad porque el profe me da la libertad de moverme en todo el campo y llegar al gol que me gusta también".

Ante la pregunta del recambio y los nuevos nombres que se van sumando a la generación dorada, Vidal respondió que "la edad va pesando, son 10 años que llevamos en la selección y por eso necesitamos a la sangre joven, que nos ayuden, que nos empujen en los momentos difíciles, y por eso hay tanto recambio porque a los más grandes se les hace complicado ya tener la misma intensidad que hemos tenido diez años seguidos".

La selección chilena ahora piensa en el viaje a Brasil, donde debutará el próximo 17 de junio ante Japón a las 19 horas.