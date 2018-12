Arturo Vidal: 'Leo Messi es el mejor de la historia'

Arturo Vidal vive un buen presente en el Barcelona, donde ha agarrado camiseta de titular durante los últimos partidos.

El volante aseguró en una entrevista con el sitio oficial de Barcelona que está muy contento con el presente que vive en el cuadro culé. "Estoy muy contento. Queda el último partido para descansar un poco. Ha sido una temporada larga, con la lesión y cambio de equipo. Ha sido un camino largo pero me tiene contento".

Sobre su presencia en el once inicial, el chileno aseguró que ha sido una linda lucha. "La titularidad se gana entrenamiento a entrenamiento, cada vez que me toca jugar espero hacerlo de la mejor forma. Aunque ningún jugador se siente titular, el que esté mejor estará dentro de los once".

Además analizó cómo cambia el equipo cuando juega de titular. "Cuando juego yo, el equipo se va más arriba. Hay pocos volantes que pueden hacer lo que hago yo de llegar a las dos áreas. Hago esas dos funciones y es más favorable para el equipo".

El chileno ha sido recibido de buena manera en el camarín, y aprovechó de elogiar a sus compañeros. "El cariño de familia que se siente es muy bueno. Leo (Messi) es un excelente profesional, todo lo que hace, lo hace bien a la hora de entrar al campo. En la el camarín también. Luis (Suarez) también, he hecho muchas amistades en el camarín. Fue una sorpresa sentirme como en familia".

Durante su etapa en Barcelona, el volante nacional ha elogiado a Lionel Messi. "Tiene un plus estar con Leo. Todos sabemos que Leo es el mejor de la historia. Es una alegría estar jugando con él y con los compañeros que han ganado todo".

El cuadro culé se medirá ante el Celta de Vigo durante el día sábado a las 14:30 horas.