Arturo Vidal es el único chileno nominado a los premios FIFPro

La Asociación Mundial de Futbolistas reveló la lista de nominados para los premios FIFPro, que galardona a los 11 mejores jugadores de la temporada.

En la selección, sólo aparece Arturo Vidal entre los 15 mejores mediocampistas, mientras que Alexis Sánchez quedó fuera de la nómina de 15 mejores delanteros.

También llama la atención las ausencias de Jan Oblak (Atlético de Madrid), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) o Sergio Agüero (Manchester City).

En la votación participaron 25 mil futbolistas de 65 países distintos. Revisa a continuación los nominados:

Portero (5):

Keylor Navas (Real Madrid)

Thibaut Courtois (Chelsea-Real Madrid)

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

David de Gea (Manchester United)

Gianluigi Buffon (Juventus-PSG)

Defensas (20):

Jordi Alba (Barcelona)

Dani Alves (PSG)

Daniel Carvajal (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Virgil van Dijk (Southampton-Liverpool)

Diego Godín (Atlético de Madrid)

Mats Hummels (Bayern Munich)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Dejan Lovren (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Yerry Mina (Barcelona-Everton)

Benjamin Pavard (Stuttgart)

Gerard Piqué (Barcelona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Thiago Silva (PSG)

Kieran Trippier (Tottenham Hotspur)

Samuel Umtiti (Barcelona)

Raphaël Varane (Real Madrid)

Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid-Inter de Milán)

Kyle Walker (Tottenham Hotspur)

Mediocampistas (15):

Sergio Busquets (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Coutinho (Liverpool, Barcelona)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Eden Hazard (Chelsea)

Andrés Iniesta (Barcelona-Vissel Kobe)

Isco (Real Madrid)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Nemanja Matic (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Ivan Rakitic (Barcelona)

David Silva (Manchester City)

Arturo Vidal (Bayern Munich-Barcelona)

Delanteros (15)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)

Paulo Dybala (Juventus)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Romelu Lukaku (Manchester United)

Mario Mandzukic (Juventus)

Sadio Mané (Liverpool)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Barcelona)

Neymar (PSG)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus)

Mohamed Salah (Liverpool)

Luis Suárez (Barcelona)