Tal como lo había hecho hace algunos días, Arturo Vidal volvió a deslumbrar con un golazo en la práctica del Bayern Munich.

Desde atrás del arco, el volante nacional logró inflar las redes con un zurdazo que tuvo mucho efecto.

El video fue publicado por la cuenta de Twitter en español del cuadro alemán, con la frase "para él no hay nada imposible".

¡Para @kingarturo23 no hay nada imposible! 👀 👏

