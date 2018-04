Arturo Vidal agradeció en redes sociales "los miles de mensajes de apoyo"

El Rey Arturo eligió las redes sociales para agradecer las muestras de cariño que le han llegado debido a su lesión, que lo deja fuera del cierre de la temporada europea.

Ahí el volante del Bayern Munich -quien fue operado de su rodilla derecha- comentó que "!No voy a aflojar, yo no me rindo! De esta vuelvo más fuerte que nunca".

"Un abrazo muy fuerte a cada una de las hermosas personas que piensan en mi y me apoyan", agregó el seleccionado de la Roja.