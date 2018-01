Arturo Vidal aclara su futuro: "Me quedo en el Bayern, mi sueño es ganar la Champions"

Arturo Vidal fue titular este viernes en la victoria del Bayern Munich por 3-1 ante el Leverkusen y tras el encuentro, manifestó su alegría de empezar con un triunfo este 2018 en la Bundesliga.



"Fue un partido muy duro. Siempre el primer partido del año es muy complicado, lo pudimos sacar adelante y muy contento de empezar así el 2018", dijo el "Rey".



Respecto a la Llegada de Reinaldo Rueda a la Roja: "No he tenido la oportunidad todavía de hablar con él. He estado muy concentrado acá en el Bayern. Han sido días duros, las pretemporadas siempre son muy fuertes, así que he estado cien por ciento metido acá".



"No sé muy bien la forma de entrenar del 'profe'. Si Dios quiere y nos llaman a la selección vamos a ver lo que él quiere, la forma de trabajar. Todos los entrenadores tienen formas diferentes y esperamos adaptarnos a lo que él quiere".



Vidal se refirió a los amistosos ante Suecia, Polonia, Dinamarca y aseguró que "para nosotros van a ser muy importantes, porque jugamos con tres selecciones que van al Mundial. Nos tiene que servir mirando la Copa del 2019".



Por último descartó los rumores de una posible partida al Chelsea y afirmó que seguirá en el Bayern. "Me quedo acá, tengo tres objetivos en mente muy fuerte. El sueño mío es ganar la Champions y este año con un poquito de suerte podemos levantar los tres títulos", concluyó.