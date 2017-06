Arturo Salah y el Mundial 2026: "He pensado en la posibilidad de postular a Chile"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, sorprendió con sus declaraciones al postular a Chile como sede para el Mundial 2026. El mandamás del balompié nacional piensa en una alianza con otro país vecino para organizar la máxima cita planetaria del fútbol.



"Está abierta la postulación para 2026 y la posibilidad de hacerlo en conjunto con otros países. Tenemos que ver nosotros si podemos asociarnos con nuestros vecinos para eso", señaló de entrada Salah.

La posibilidad latente puede ser en conjunto con dos o tres países, según el mandamás de la ANFP. "Yo lo he estado pensando, pero todavía no lo he hablado colectivamente. Hace una semana se abrió la postulación para la Copa del Mundo de 2026", agregó.

Respecto a la apelación de Bolivia sobre la resolución del TAS, donde Chile arriesga la pérdida de puntos: "Estamos optimistas. Hemos hecho todo lo que había que hacer. Estamos tranquilos y esperar que todo se aclare bien cuando se entregue el fallo, el 31 de agosto", concluyó.