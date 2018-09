Arturo Salah sobre la bajada de su candidatura: "Es una decisión personal e irrevocable"

Durante la celebración del Consejo de Presidentes, el timonel de la ANFP, Arturo Salah, dio a conocer su decisión de que no se presentará a la reelección, manifestando que la entidad se encuentra saneada, en comparación a cuando tomó al organismo en 2016 pasado.



A través de un largo discurso, el otrora entrenador comentó que el ente rector del fútbol nacional "está fortalecida organizacionalmente, con un excelente cuerpo ejecutivo y trabajadores comprometidos con el proyecto".



Salah destacó, además del funcionamiento del balompié en todas sus disciplinas, el hecho de que se logró rescatar la credibilidad de la ANFP.



"Es respetada y reconocida en el país y en el exterior. Prueba de ello, es el reciente respaldo que nos dio la Conmebol al elegirnos como anfitriones, para la final única de la Copa Libertadores, que se realizará en 2019", recordó.



A pesar de esto, Salah comunicó que no irá a la reelección de la presidencia de la ANFP, en lo que es "una decisión personal e irrevocable, que medité mucho en los últimos meses y que no fue fácil de tomar. En ella pesaron temas familiares, junto con la convicción que ya cumplí una etapa en la ANFP y que ahora corresponde dar paso a otro liderazgo".



Además, el presidente sostuvo que en este proceso eleccionario se restará de participar y que no interferirá por medio de opiniones personales sobre candidatos, ni listas que puedan surgir durante dicha etapa.



"Esto es importante para resguardar la transparencia del proceso y evitar malas interpretaciones. Además, todos conocen mi opinión respecto a que es relevante que quien asuma siga adelante con el proyecto nuestro Plan Estratégico", sostuvo.



Finalmente, Salah cerró agradeciendo el apoyo, pidiendo además la comprensión de su decisión, comentando de paso que está tranquilo y muy satisfecho del trabajo realizado.