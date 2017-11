Arturo Salah: Para Pellegrini no es un tema de cifras venir a la selección chilena

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, se refirió a la lejanía en la posibilidad de que Manuel Pellegrini tome a la selección chilena, indicando que no descarta la opción y que no pasa por un tema económico su venida.



"Yo discuto con él, le hablo y analizamos. Para Pellegrini esto no es un tema de cifras. Me acuerdo que discutíamos cuando fuimos compañeros por muchos años y él me decía que la selección era para terminar su carrera", sostuvo.



En cuanto a si cree que el ingeniero está cerca del término de su trayectoria, el timonel del fútbol nacional lo descartó, ya que "le ha ido muy bien y tiene todo el mercado de Europa abierto".



De todas formas, piensa que su venida "no la cierro y no me cierro a ninguna de las posibilidades", con respecto a otras opciones.