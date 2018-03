Arturo Salah: "No me voy a referir a opiniones de Bravo, lo más importante es la selección"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, arribó este jueves a Estocolmo para unirse a la delegación de la selección chilena que enfrentará los amistosos ante Suecia y Dinamarca.



El timonel se tomó un tiempo para hablar con la prensa y expresó sus sensaciones tras llegar al aeropuerto: "Estamos muy contentos de venir a ver a la selección, es muy importante lo que se inicia. Es una etapa muy positiva que tenemos que aprovechar al máximo".



Al ser consultado por el tema de Claudio Bravo, Salah señaló que no se iba a referir más al tema. "Hablé el otro día y ahí está muy claro. Así que pueden hacer referencias a esas declaraciones que hice respecto al tema", indicó.



"No me voy a referir a opiniones personales de Claudio Bravo. Para mí lo más importante es estar con la selección y apoyarla", agregó.



Por último, hizo un llamado a dejar atrás los malos resultados y enfocarse en el nuevo proceso de Reinaldo Rueda. "Todas estas cosas que nos han pasado con quedar afuera del Mundial hay que pasarlas jugando fútbol. Las penas de fútbol se pasan con fútbol", concluyó.