Arturo Salah: "Cuando hay traspiés, no se puede cargar la mano en algunos jugadores"

Como "amargo" calificó el momento de la selección el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, quien admitió que "hemos tenido una semana muy negativa", tras las derrotas ante Bolivia y Paraguay.

"Hemos recibido hgolpes muy fuertes, pero tenemos que enfocarnos en lo que viene, que es muy improtante. Quedan dos partidos, son seis puntos, se comprueba que estamos en una clasificación que es la más dura de las que hay para el Mundial, faltando dos partidos hay siete federaciones que están peleando", dijo.

A pesar de que la tabla de posiciones está cuesta arriba, Salah sostuvo que "estamos vivos, tenemos que luchar por los puntos que tenemos. Este es un grupo de jugadores y cuerpo técnico que se ha visto en situaciones adversas y las han sacado adelante. Esa es la confianza que tenemos".

"Ha sido una semana muy negativa para nuestra selección, es así esta eliminatoria, no se jugaba un partido desde el mes de marzo, pese a la Copa Confederaciones, en octubre habrá otro equipo, jugadores en absoluta en forma futbolística y ahí tenemos que dar toda la jerarquía para sacar adelante", expresó.

Consultado sobre los factores externos que han influido en la Roja, como lo sucedido con Arturo Vidal y su supuesto escándalo en un casino o la indefinición de Alexis Sánchez sobre su futuro, Salah pidió no castigar a los puntales del plantel.

"Son jugadores que han hecho mucho por la selección, cuando hay traspiés como éstos no se puede cargar la mano en algunos y menos en ellos. El equipo no ha podido lograr el fondo de juego que tiene y no hay que buscar responsables de esto", cerró.