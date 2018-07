Arsene Wenger: Mi mayor error fue permanecer 22 años en Arsenal

De su pasado y su presente conversó "Le Professeur". El director técnico francés Arsene Wenger evaluó su carrera en Francia, Japón e Inglaterra, con especial atención en su paso por el Arsenal Football Club de la Premier League.

Sobre su mayor error dijo que "tal vez permanecer en el mismo club durante 22 años. Soy alguien a quien le gustan las cosas nuevas, le gusta el cambio. Pero también me gustan los desafíos. Era un poco prisionero de mi desafío", dijo el DT de 68 años.

En una entrevista con la Radio RTL, el entrenador galo precisó que "lamento haber sacrificado todo lo que hice porque me doy cuenta de que he lastimado a mucha gente a mi alrededor. He descuidado a muchas personas. He descuidado a mi familia, he descuidado a muchas personas cercanas a mí".

Respecto a su futuro, Wenger manifestó que "todavía no lo he decidido. Me estoy haciendo la misma pregunta. ¿Sigo haciendo lo que he estado haciendo, lo que sé o comparto todo el conocimiento que tengo? Esa es la pregunta que necesito responder".