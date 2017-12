Arsene Wenger: "Lamentablemente el nivel de los árbitros no ha subido"

El empate del Arsenal 1-1 contra el West Brom, con gol de Alexis Sánchez, no dejó conforme a nadie en el elenco de Londres.

Arsene Wenger, entrenador de los "Gunners", disparó contra el arbitraje de Mike Dean. "¿Qué se puede hacer? los árbtiros hablan y hablan, pero lamentablemente su nivel no ha subido. Hace muchos años pedimos que sean profesionales, y sigue sin cambiar nada", señaló.

Las críticas del francés también fueron contra el calendario de la Premier League, a tres días de enfrentarse al Chelsea. "West Brom tuvo cinco días de preparación, nosotros tres. Chelsea tendrá más tiempo que nosotros para trabajar el próximo partido, es completamente injusto", reclamó.

Sobre Alexis Sánchez, el alsaciano tampoco contestó de buena manera. "Lo he dicho 155 veces, no tiene sentido seguir hablando de lo que pasará con él. Estamos enfocados en lo que viene y ya no daré más respuestas del tema".

Por último, Wenger repasó a una leyenda del club: Thierry Henry. "No escucho nada de lo que dice, hay gente a la que pagan por hablar siempre y es difícil que digan cosas coherentes y que sean verdad", concluyó.