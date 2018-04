El Arsenal y Atlético de Madrid animarán una de las semifinales de la Europa League, de acuerdo con el sorteo realizado este viernes.

La otra llave la disputarán el Salzburgo de Austria y el Marsella de Francia.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!



Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn