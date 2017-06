Arsenal felicita a Alexis Sánchez tras su récord goleador con la Roja

Alexis Sánchez marcó el 1-0 en el empate parcial ante Alemania. El "Niño Maravilla" metió un puntín para batir a Ter Stegen en los primeros minutos de partido.



Tras esta anotación, el tocopillano superó a Marcelo Salas y se transformó en el máximo goleador de la Roja con 38 tantos.



El Arsenal no quiso estar ausente de los festejos y felicitó al chileno por su récord. "Felicitaciones, estamos muy orgullosos de ti", escribió el club londinense a través de su cuenta de Twitter.





🇨🇱 He's done it... it's a milestone goal for @Alexis_Sanchez!



Congratulations #ElNinoMaravilla - we're all very proud of you 👏 pic.twitter.com/bhQ5mZX8bk