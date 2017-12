Arruabarrena se baja para dirigir a la UC: "No son mis tiempos para volver"

Rodolfo Arruabarrena sonó con fuerzas en la precordillera para tomar la banca de la UC tras la partida de Mario Salas. No obstante, el DT descartó volver al club en este momento y seguirá dirigiendo al Al Wasl de Emiratos Árabes.



"Es un club que me gusta y quiero muchísimo, pero no me han dicho nada. Tengo contrato aquí en Al Wasl hasta junio de 2018 y los tiempos de la UC no son mis tiempos hoy por hoy", dijo el trasandino en conversación con El Mercurio.



"Nunca hubo algo concreto y nadie del club se ha comunicado ni conmigo ni con mi agente", agregó.



Por último, insistió en que su retorno es inviable debido a temas contractuales: "tengo contrato aquí por seis meses más y Universidad Católica necesita un entrenador ahora, por eso digo que los tiempos son otros".